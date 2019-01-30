2019/01/30 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان اطلع عليه موقع "الغدير"، ان" القرض يمنح حسب احتياجات صاحب المدرسة الأهلية ولا يزيد عن (١٥٠) مليون دينار على أن تقدم المستمسكات الخاصة بالمدرسة من حيث عقد الايجار واسماء الشركات في التأسيس ودراسة الجدوى وسند العقار المراد رهنه".

انتهى..م.ر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرشيد يعلن منح قروض بقيمة 150 مليون دينار لهذه الفئة) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرشيد يعلن منح قروض بقيمة 150 مليون دينار لهذه الفئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).