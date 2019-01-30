تحرير امرأتين وطفلة ايزيدية من داعش

2019/01/30 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مكتب انقاذ المختطفين الايزيديين في دهوك، اليوم الاربعاء، انقاذ امرأتين وطفلة ايزيدية كانوا مختطفين من قبل مسلحي داعش.

وقال مدير المكتب حسين القائدي في بيان ورد لشفق نيوز ان مكتب انقاذ المختطفين تمكن من انقاذ امرأتين و طفلة من سوريا وهم كل من (م، خدر، باجو) من مواليد تل قصب 30 عاما، و( ب،بدل، ك) من مواليد زورافا 40 عاما، و(ر،جلال،خديدا) من مواليد تل قصب 12 عاما.

وأضاف انه "منذ فتح مكتب انقاذ المختطفين تم تحرير لحد الان (3352) مختطفا ومختطفة ايزيدية من كلا الجنسين من مجموع (6417) ايزيديا وقعوا في اسر ارهابيي داعش في الثالث من اب 2014 في شنكال".

وأكد ان "تحريرهم تم في الاراضي السورية وبجهود حثيثة من قبل العاملين في مكتب انقاذ المختطفين الايزيديين وسيتم استقبالهم من قبل اهاليهم في حال وصولهم الى اقليم كوردستان قريبا".





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