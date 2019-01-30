انسحاب شارابوفا بسبب إصابة في الكتف

2019/01/30 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتعاني شارابوفا (31 عاماً) لاستعادة مستواها منذ عودتها إلى المنافسات عام 2017 بعد إيقافها 15 شهراً بسبب المنشطات.وكانت شارابوفا التي خرجت من الدور ثمن النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، الأسبوع قبل الماضي، استهلت مشوارها في سان بطرسبورغ بالفوز على الأسترالية داريا غافريلوفا 6-4 و6-صفر الإثنين.وقالت شارابوفا عقب فوزها على غافريلوفا "أعمل بجد منذ أشهر من أجل التعافي (من إصابة في كتفي) ولكن دون نجاح حتى الآن"، مضيفة "لا يزال أمامي الكثير من العمل".وبانسحاب شارابوفا، ضمنت كاساتكينا التي تصغرها بعشرة أعوام، بلوغ الدور ربع النهائي دون أن تلعب بعد أن أعفيت من الدور الأول كونها مصنفة ثالثة في الدورة.

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