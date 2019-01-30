أغلى فاكهة في العالم.. ألف دولار للثمرة الواحدة

2019/01/30 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة -اين]بدأ بيع نوع نادر من فاكهة الدوريان، المعروفة برائحتها اللاذعة الكريهة، في مركز تجاري بإحدى البلدات في إندونيسيا، مقابل ألف دولار للثمرة الواحدة، أي 3 أضعاف متوسط ​​الراتب الشهري.

وعرض متجر، يقع في جزيرة جاوة الغربية الإندونيسية، 4 حبات من الفاكهة التي تحظى بشعبية في جنوب شرقي آسيا، بسعر يبلغ 14 مليون روبية للثمرة الواحدة (حوالي ألف دولار أميركي)، بحسب موقع "سكاي نيوز" البريطاني.ويرجع سبب ارتفاع سعر هذه الثمار إلى أنها نوع نادر من فاكهة الدوريان المهجن بين عدة أنواع عالية الجودة، ينتج منها 20 ثمرة فقط كل 3 سنوات.

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