2019/01/30 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/معالجة 20 عبوة ناسفة مضادة للدروع في صلاح الدين

30/01/2019 21:39:00 PM |

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واع بغداد

أفادت مديرية مكافحة المتفجرات صقر صلاح الدين، الأربعاء، بمعالجة 20 عبوة ناسفة مضادة للدروع في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته( وكالة أنباء الاعلام العراقي /واع )أن "مفرزة من القسم، شرعت بواجب مشترك مع قوة من شرطة صلاح الدين الفوج الثاني الى منطقة الديوم غرب مدينة تكريت وبعد التفتيش تم العثور على عبوات ناسفة مضادة للدروع قمعية عدد20 وجلكان سعة 20 لتر عدد (4) تحتوي على مادة نتريت الامونيا وفتيل قدح تعمل بنظام الضغط".

وأضاف البيان، أن "العبوات تم تفكيكها وتفجيرها في محل وجودها بدون حادث يذكر".

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