وزير المالية الفرنسي يحث على إصلاح قواعد المنافسة بالاتحاد الأوروبي

2019/01/30 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطهرت بيانات رسمية، اليوم الإثنين، تراجع الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو في نوفمبر/ تشرين الثاني أكثر من المتوقع مما يؤكد سلسلة من البيانات الضعيفة في دول المنطقة لتتفاقم المخاوف بشأن النمو في الربع الأخير من العام الماضي.

وقدر مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات أن الانتاج الصناعي في التسع عشرة دولة التي تستخدم اليورو نزل 1.7 % في نوفمبر/ تشرين الثاني عن الشهر السابق بعد زيادة 0.1 % في أكتوبر/ تشرين الأول وانخفاض 0.6 % في سبتمبر/ أيلول.

وقراءة نوفمبر/ تشرين الثاني هي الأسوأ شهريا منذ فبراير/ شباط 2016 حين نزل الإنتاج 2.1 %.

وعلي أساس سنوي نزل الإنتاج الصناعي 3.3 % في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ورغم أن البيانات الضعيفة جاءت أسوأ من التوقعات فإنها لم تكن مفاجئة في أعقاب صدور قراءات سلبية للاقتصادات الرئيسية في المنطقة في الأيام الماضية.

وأظهرت بيانات صادرة الأسبوع الماضي تراجع الانتاج الصناعي لألمانيا أكبر اقتصاد في المنطقة 1.9 % في نوفمبر/ تشرين الثاني مقارنة مع الشهر السابق مقابل توقعات سابقة لزيادة 0.3 %.

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