القبض على 4 متهمين بالاغتصاب في بغداد

2019/01/30 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت

مكافحة اجرام بغداد، الاربعاء، عن اعتقال اربعة متهمين بـ”اغتصاب” طفلين

بحادثين منفصلين في العاصمة.

وقالت

المكافحة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تم القاء القبض

على ثلاثة متهمين لقيامهم باغتصاب طفلة في منطقة الحرية”.

وأضاف

أنه “تم القاء القبض على متهم اخر لقيامه باغتصاب طفل في منطقة الغزالية، والقاء

القبض على متهم مطلوب بقضية لواطة في منطقة الحبيبية”.

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