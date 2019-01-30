طلبات الرهن العقاري بالولايات المتحدة تهبط للأسبوع الثاني

2019/01/30 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: انخفض عدد طلبات الرهن العقاري بالولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي، مع ارتفاع التكاليف.





وقالت جمعية المصرفين للرهن العقاري في بيان اليوم الأربعاء، أن مؤشر طلبات الرهن العقاري المعدل موسمياً تراجعت بنسبة 0.3% خلال الأسبوع المنتهي في 25 يناير الجاري، مقارنة بالأسبوع السابق له.





كما كشفت البيانات عن تراجع طلبات الرهن العقاري لإعادة التمويل بنسبة 6% خلال الأسبوع الماضي.





فيما انخفضت حصة إعادة التمويل من إجمالي أنشطة الرهن العقاري إلى 42% خلال الأسبوع الماضي مقارنة مع 45.5% في الأسبوع السابق له.





أما طلبات الحصول على قرض لشراء منزل فقد تراجعت بنسبة 2% خلال الأسبوع الماضي.





بينما ارتفع متوسط الفائدة على عقود الرهن العقاري لمدة 30 عامًا لقرض بقيمة 484.350 ألف دولار أو أقل إلى مستوى 4.60% خلال الأسبوع الماضي، مقارنة مع 4.59% في الأسبوع السابق له.





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