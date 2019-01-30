2019/01/30 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mO1MrteGTsg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في زيارات متبادلة .. حراك دولي مكثف تجاه العراق) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. في زيارات متبادلة .. حراك دولي مكثف تجاه العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).