مانشستر يونايتد يقدم لحارسه راتباً قياسياً مقابل البقاء

2019/01/30 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برسذكرت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الاربعاء، ان إدارة نادي مانشستر يونايتد بدأت الحديث مع النجم الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى الشياطين الحمر، من أجل تجديد تعاقده مع النادي.وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن مانشستر يونايتد سيُفعل بند تمديد عقد دي خيا لمدة موسم مع النادي، ليتبقى في عقده 18 شهرا قبل نهايته.

وأضافت بأن إدارة النادي ستبدأ في الحديث مع اللاعب لتجديد عقده لفترة أطول، وفقا لرغبة إد وودوارد، المدير التنفيذي للشياطين الحمر.ويسعى مانشستر يونايتد لجعل دي خيا صاحب أكبر راتب لحارس مرمى في العالم، بحصوله على 300 ألف إسترليني أسبوعيا، من أجل إقناعه بالتجديد.وتابعت الصحيفة أن رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو عن تدريب مان يونايتد، وتعيين أولي غونار سولسكاير كمدرب مؤقت، سيساعد في مهمة النادي لتجديد عقود اللاعبين المقرر انتهاءها قريبا مثل مارسيال، أندير هيريرا، أشلي يونغ، خوان ماتا ودي خيا.وكانت تقارير صحفية، قد ذكرت أن دي خيا يرغب في الحصول على 300 ألف إسترليني أسبوعياً، إضافة إلى المكافآت، بينما يحصل حالياً على 200 ألف فقط.

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