عمليات بغداد تعيد نصب نقاط تفتيش جديدة في العاصمة

2019/01/30 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بأن قيادة عمليات بغداد وجهت بنصب نقاط تفتيش جديدة بمناطق متفرقة من العاصمة .

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