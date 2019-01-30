بعد 4 سنوات في قبضة داعش.. الطفل الإزيدي

2019/01/30 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلنجا طفل كوردي إزيدي، يوم أمس الثلاثاء، 29 كانون الثاني 2019، من قبضة داعش وأعيد إلى جدته في واحد من مخيمات النازحين في دهوك.كان عمر الطفل (حسن حسين) عامين ونصف العام فقط عندما هاجم مسلحو داعش (تل قصب) وخطفوه مع سائر الكورد الإزيديين ونقلوه إلى سوريا.بقي حسين أسير مسلحي داعش طيلة أربع سنوات ونصف السنة، وهو الآن لا يعرف غير اللغة العربية ولا يستطيع التحدث بالكوردية.لم ينج من عائلة حسن، المؤلفة من 15 فرداً، غير حسن وجدته (ونسة)، أما بقية أفراد العائلة فقد قتلوا أو انقطعت آثارهم ولا يعرف مصيرهم.عاش حسن في هجين بسوريا بين ظهراني عائلة قناص داعشي، يظن أنه والده ويقول: "قتل أبي في قصف بالطائرات".جدة حسن، سيدة عجوز أثقلت المعاناة كاهلها، وتقيم في مخيم شيخان بدهوك حالياً، ومع أنها فقدت كل أفراد عائلتها، إلا أنها ذرفت دموع الفرح لعودة حسن.صورت كاميرا رووداو لحظة عودة حسن إلى بني قومه ودينه، وكان الكل يبكون ويقبلونه باستمرار.يقول مسؤول مكتب تحرير المختطفين الإزيديين، حسين القائدي، إنه خلال الشهر الأول من هذا العام تم تحرير 24 شخصاً، وبهذا يبلغ عدد من تم تحريرهم 3349 كوردياً إزيدياً، ويطالبنا رئيس الوزراء، نيجيرفان البارزاني، بمواصلة العمل مادام ثم كوردي إزيدي في قبضة داعش.

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