عادل عبد المهدي يوجه بتوفير الكهرباء لجميع المحافظات

2019/01/30 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء، على أهمية نجاح قطاع الطاقة في العراق، فيما وجه الوزارات بالتعاون بينها لتوفير الكهرباء لجميع المحافظات.

وقال عبد المهدي خلال ترؤسه اجتماع مجلس الطاقة : إن “ملف الطاقة يجب ان يكون بمستوى التحدي ، ووجه بالتعاون بين الوزارات وبذل اقصى الجهود والامكانات لتوفير الكهرباء لجميع المحافظات، وبالأخص المناطق المحرومة بسبب ما تعانيه في فصل الصيف من ارتفاع بدرجات الحرارة”.

واضاف البيان، أن “عبد المهدي بحث مع وزراء النفط والكهرباء والموارد المائية واقع العمل والانتاج والاستعدادات الجارية وطرق المعالجات والحلول المقترحة والقضايا الادارية والمالية وتأمين الايرادات وامدادات الغاز ، وضرورة اختصار الزمن وتسريع جهود إنجاز محطات توليد وانتاج الطاقة الكهربائية ، اضافة الى الخزين المائي”.

واشار الى أنه “تم وضع جداول متابعة محددة للقيام بأعمال الصيانة اللازمة ، واعادة الكثير من المحطات العاطلة الى الانتاج وحل المشاكل العالقة بين الوزارات من اجل توفير متطلبات الكهرباء وتقليص ساعات القطع”.

واردف، البيان أن “الاجتماع حضره عدد من المديرين العامين والخبراء في شؤون الطاقة”.

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