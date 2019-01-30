2019/01/30 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن الرئيس الأمريكي أعطى أمراً لحكومة ومافيا كولومبيا لاغتياله، مشيرا إلى أنه في حال اغتياله فإن المسؤولية تقع على هذين البلدين.وقال مادورو في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، وتابعتها الغدير اليوم الاربعاء، “دون شك دونالد ترامب أعطى أمرا لاغتيالي، وأمر حكومة كولومبيا والمافيا هناك لتقتلني، وفي حال حصل ذلك يوما ما فإن ترامب ورئيس كولومبيا سيتحملان مسؤولية ما سيحدث لي”.

وأضاف مادورو، “أقوم بواجباتي كقائد أعلى بموجب الدستور، وحشد القوات المسلحة الوطنية البوليفارية، وتبدي القوات المسلحة البوليفارية درسا في الأخلاق والولاء والانضباط.



سنفوز بنصر كبير وسنقر الاستقرار والسلام والولاء في فنزويلا”.

وأعلن مادورو أن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة في فنزويلا هو الحصول على النفط والموارد الأخرى.

وفي السياق، أوضح الرئيس الفنزويلي “هناك عدة أسباب، السبب الرئيسي هو الحصول على النفط الفنزويلي، لأن لدينا أكبر احتياطي من النفط المعتمد في العالم، ولدينا بيانات تؤكد أن لدينا أكبر احتياطي من الذهب في العالم، ولدينا رابع أكبر احتياطي للغاز في العالم، ولدينا احتياطيات كبيرة من الماس، واحتياطيات ضخمة من مياه الشرب، والألمنيوم، والحديد، والكولتان”.

وأضاف ، بأن “تدمير المثال، الفكرة، وروح سيمون بوليفار، هذا هو السبب الكبير الثاني- إنهاء هذه الروح روحياً وثقافياً وسياسياً، والتحرك بدون أي مقاومة لاستعمار جديد في دول أميركا اللاتينية”.

وبحسب مادورو، ” إن الولايات المتحدة تعتبر أميركا اللاتينية الفناء الخلفي لها”، مؤكداً “نحن نقول بأننا لسنا الفناء الخلفي لأي جهة، نحن جمهوريات مستقلة”.

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مادورو:ترامب أعطى أمراً لحكومة ومافيا كولومبيا باغتيالي وهو يتحمل المسؤولية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مادورو:ترامب أعطى أمراً لحكومة ومافيا كولومبيا باغتيالي وهو يتحمل المسؤولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).