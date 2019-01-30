وزير الزرعة يدعو البرلمان الى زيادة تخصيصات الوزارة في موازنة 2019

2019/01/30 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا وزير الزراعة، صالح الحسني، اليوم الاربعاء، مجلس النواب الى زيادة تخصيصات الوزارة في موازنة 2019.



وذكر بيان للوزارة، تلقته "الغد برس"، ان "الحسني استقبل اليوم، في مكتبه الرسمي المستشار في لجنة الزراعة والمياه البرلمانية الدكتور عادل المختار، وجرى التباحث في العديد من القضايا التي تخص القطاع الزراعي ومنها شريحة المتفرغين الزراعيين".

واكد الحسني وفقا للبيان على "دعمه ومساندته لحقوق المهندسين الزراعيين وخاصة في مجال منحهم المخصصات الهندسية لكونهم يبذلون جهودا كبيرة في عملهم في الحقول الزراعية من اجل تطوير القطاع الزراعي"، مبديا "تفهمه التام لمطالب هذه الشريحة المهمة في العملية الزراعية في نيل مخصصاتهم المقرة في القانون".واعرب الحسني عن "استعداده التام بالتعاون مع اللجنة الزراعية في البرلمان من اجل تشريع القوانين التي تسهم في زيادة الانتاج الزراعي كما ونوعا"، معربا عن "دعمه لكل المطالب المشروعة والمقرة قانونا، سيما وان الوزارة حققت اكتفاءا ذاتيا لاثنى عشرة محصولا زراعيا، ويعد ذلك انجازا كبيرا للقطاع الزراعي".واكد على "استمرار الوزارة بمنع الاستيراد للمحاصيل الموفرة محليا من اجل حماية المنتج المحلي"، موضحا بأن "الموازنة خلت من الدرجات الوظيفية للوزارة ، وبالتالي فأن الوزارة ومن اجل انصاف المهندسين الزراعيين غير الموظفين".واوعز الحسني على "اعطائهم الاولوية بالحصول على الاراضي الزراعية بالمزايدة العلنية وتسهيل الاجراءات اللازمة من اجل مساعدتهم على زيادة المساحات المزروعة ،فضلا عن تأهيل القرى العصرية في المحافظات من اجل توزيعها على مستحقيها وفق القانون". ودعا الحسني البرلمان العراقي الى "زيادة تخصيصات الوزارة في الموازنة من اجل تأهيل المشاريع الاستثمارية المتوقفة نتيجة قلة السيولة المالية وجعلها منتجة، فضلا عن اعادة البنى التحتية للمشاريع الزراعية في المناطق المحررة والتي تعرضت الى الاحتلال من قبل العصابات الارهابية مما ادى الى انهيار معظم المشاربع الزراعية سواء كان منها في الشق النباتي او الحيواني".واعرب عن امله بأن "يكون لوزارة الزراعة الاهتمام الاكبر من قبل مجلس النواب العراقي كونها تؤمن مرتكزات الامن الغذائي للمواطن العراقي من جانب وتسحب البطالة من خلال تشغيل الالاف من الايدي العاملة من جانب اخرى، فضلا عن كونها تمثل المادة الاولية للصناعات التحويلية وكذلك التجارية".ومن جهته ابدى الدكتور عادل المختار المستشار في اللجنة الزراعية النيابية عن "شكره وتقديره للوزير لاهتمامه بتطوير القطاع الزراعي وبشريحة المهندسين الزراعيين وتحقيق مطالبهم المشروعة".

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