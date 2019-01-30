روسيا تؤجل إطلاق أول مركبة مأهولة في عام 2019

2019/01/30 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن الأكاديمي الروسي، يفغيني ميكرين، المصمم العام للمركبات المأهولة الروسية، عن تأجيل إطلاق أول مركبة مأهولة إلى المحطة الفضائية لعام 2019، إلى 14 مارس المقبل.وصرح مصدر في قطاع الصواريخ والفضاء، في وقت سابق، لوكالة نوفوستي الروسية، بأنه تقرر تأجيل إطلاق المركبة “سويوز إم إس-12” إلى الساعة 22:14 يوم 14 مارس.وعلى الرغم […]

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