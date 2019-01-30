الحلبوسي يدعو الشركات البريطانية للمساهمة في إعادة الإعمار

2019/01/30 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم الاربعاء ، ان العراق حريصٌ على الانفتاح والتعاون مع محيطه العربي والإقليمي والدولي على أساس المصالح المشتركة واحترام السيادة المتبادل.

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