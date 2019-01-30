الداخلية تعلن القبض على

2019/01/30 | 23:09

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء، عن القاء القبض على ما يسمى بـ"القاضي الشرعي" لدى داعش في نينوى.

وقال الناطق باسم الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب كركوك العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبعد متابعة مستمرة لبقايا العصابات الإرهابية، القت القبض على احد قادة داعش الأجرامي في حي الواسطي بكركوك".

وأضاف أن "الارهابي كان يعمل مايسمى بالقاضي الشرعي في نينوى، وقد تم احالته للقضاء للأكمال اوراقة التحقيقية".

بغداد اليوم _ ديالى

أعلن مسؤول محلي بمحافظة ديالى، اليوم الأربعاء، إحباط هجوم لداعش استهدف نقطتين أمنيتين، شمال شرقي المحافظة.

وقال رئيس اللجنة الامنية بمجلس ناحية أبي صيدا (30/كم شمال شرقي بعقوبة)، عواد الربيعي، في حديث لـ(بغداد اليوم)،

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الأربعاء، اعتقال أربعة متهمين باغتصاب طفلين وخامس بـ "اللواطة" شرقي العاصمة.

وذكرت المديرية، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان "قوة من المكافحة القت القبض اليوم على

بغداد اليوم - ديالى

كشف رئيس مجلس ديالى علي الدايني، الاربعاء، عما اسماه "اتفاق بعقوبة"، فيما اشار الى ان ابرز قراراته هو احالة ملف المناطق الساخنة للعمليات المشتركة.

وقال الدايني في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "ادارة ومجلس ديالى عق

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