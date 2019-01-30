الداخلية تعلن القبض على “القاضي الشرعي” لدى داعش في نينوى

2019/01/30 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء، عن القاء القبض على ما يسمى

بـ”القاضي الشرعي” لدى داعش في نينوى.

وقال الناطق باسم الوزارة في بيان تلقى “النور

نيوز” نسخة منه، إن “مفارز مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب كركوك العاملة

ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبعد متابعة مستمرة

لبقايا العصابات الإرهابية، القت القبض على احد قادة داعش الأجرامي في حي الواسطي بكركوك”.

وأضاف أن “الارهابي كان يعمل مايسمى بالقاضي الشرعي

في نينوى، وقد تم احالته للقضاء للأكمال اوراقة التحقيقية”.

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