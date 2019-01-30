2019/01/30 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاربعاء ، أن العراق

خاض حرباً مدمرة مع داعش نيابة عن العالم أدت إلى انهيار بناه التحتية والمجتمع الدولي

مطالب بدعمه.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقى “النور نيوز”

نسخة منه، إن الاخير “التقى في لندن، وزير شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية

البريطانية أليستر بيرت، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون

بين البلدين في المجال الأمني والاقتصادي”.

وأشار الحلبوسي، وفقا للبيان، الى أن “العراق حريصٌ

على الانفتاح والتعاون مع محيطه العربي والإقليمي والدولي على أساس المصالح المشتركة

واحترام السيادة المتبادل وعدم التدخل، وأنْ يكون العراق نقطة التقاء، لا أن يكون ساحةً

لتصفية الحسابات، مشيرا إلى أن العراقي القوي المستقر يُسهم في استقرار المنطقة”.

وأكد أن على “المجتمع الدولي أنْ يقدم دعمه للعراق بعد

أن خاص حربا شرسةً ضد تنظيم متطرف نيابة عن العالم أدت إلى انهيار بناه التحتية”،

داعيا الشركات البريطانية إلى “الاستفادة من خبراتها؛ للمساهمة بإعمار العراق

وتقديم الدعم لعودة النازحين إلى مدنهم واستقرارهم”.

من جهته أكد بيرت، بحسب البيان، “حرص بلاده على مواصلة

دعم التجرِبة الديمقراطية بالعراق والوقوف إلى جانبه في مواجهة التحديات الاقتصادية

والأمنية”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

30

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يدعو المجتمع الدولي للمساهمة بإعمار العراق وتقديم الدعم لعودة النازحين) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يدعو المجتمع الدولي للمساهمة بإعمار العراق وتقديم الدعم لعودة النازحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).