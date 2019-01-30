2019/01/30 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي عن عزم البرلمان استدعاء قائد عمليات بغداد ووزير العدل وكالة على خلفية منع وفد نيابي مشترك من تفقد سجن العدالة في الكاظمية.

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