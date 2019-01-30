الوفد الأمني المصري يصل غزة غدا الخميس

2019/01/30 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المتوقع وصول الوفد الأمني المصري اإلى قطاع غزة يوم غد الخميس لبحث وقف اطلاق النار في القطاع.

وقالت مصادر لـ«الغد» “إن الوفد الأمني المصري سيكون برئاسة مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات اللواء أحمد عبد الخالق وسيلتقي قيادة حركة حماس لبحث الاوضاع في القطاع.

وتستعد الجماهير الفلسطينية للمشاركة في الجمعة الـ45 “أسرانا ليسوا وحدهم” ضمن مسيرات العودة.

ويهدد الفلسطينيون بالعودة لاستخدام أدوات مسيرات العودة الخشنة في ظل تنصل قوات الاحتلال من استحاقات التهدئة.

واستائنفت هيئة الحراك الوطني التظاهرات البحرية في مخيم هربيا شمال القطاع الثلاثاء الماضي، للمطالبة بكسر الحصار عن القطاع.

وقال مشير المصري القيادي في حركة حماس إن مسيرات العودة تتصاعد بجماهيرها وأدواتها لفرض استحاقات جديدة على الاحتلال أمام محاولاته للتهرب من تقاهات التهدئة”.

أما طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية فقال: “لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نسمح للاحتلال أن يتلكأ بتخفيف الحصار المفروض على القطاع وفقا للتعهدات التي قطعها للأشقاء المصريين”.

ووفقا للتقارير فإن الاحتلال يتنصل من تنفيذ المرحلة الثانية من تفاهمات التهدئة والتي تتضمن رفع القيود المفروضة على الواردات إلى غزة وزيادة الصادرات منها، وتوسيع مسافة الصيد إلى 18 ميلاً بحريًا.

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