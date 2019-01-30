مصر.. زيادة مرعبة في السكان خلال 48 يوما فقط

2019/01/30 | 23:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد بلغ عدد السكان في مصر بحسب آخر إحصاء 98.217 مليون نسمة، بزيادة تجاوزت 200 ألف خلال 48 يوما فقط .وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء، حول تقديرات عدد السكان في مصر، تعتبر محافظة القاهرة أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان بـ 9.810 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة بنحو 8.930 […]

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