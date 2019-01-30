2019/01/30 | 23:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أستقبل رئيس المجمع الفقهي العراقي الشيخ أحمد حسن الطه في المقر العام للمجمع نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس فريق التحقيق في جرائم داعش الإرهابية كريم أحمد خان .

استعرض خان طبيعة عمل فريقه في العراق وطلب بيان رأي المجمع لإنجاح هذه المهمة التي تهدف إلى أثبات حقوق المتضررين من داعش الإرهابي.

و رحب العلامة الطه بخان والوفد المرافق له وأبدى استعداد المجمع لإنجاح هذه المهمة الإنسانية مع التأكيد على السماع من أهالي كافة المحافظات والمدن التي تضررت من داعش الإرهابي، وفي ختام اللقاء أدلى خان بتصريح صحفي عبر فيه عن شكره للمجمع الفقهي لما أبداه من تعاون ورؤى تهدف إلى إنجاح مهمته في العراق .

شارك هذا الموضوع:

‎مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ أحمد حسن الطه يستقبل رئيس فريق التحقيق في جرائم داعش الإرهابية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخ أحمد حسن الطه يستقبل رئيس فريق التحقيق في جرائم داعش الإرهابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).