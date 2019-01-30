شاهد .. تراكم الثلوج تتسبب بقطع العديد من الطرقات في الجزائر

2019/01/30 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشهد العديد من المناطق بوسط وشرق الجزائر اضطرابا جويا يصاحبه تساقط

كمية كبيرة من الأمطار والثلوج، ما تسبب في قطع العديد من

الطرقات.وحسب مصالح الدرك الوطني، فإن من بين الطرق المقطوعة، الطريق الولائي

رقم 9 ببلدية إيلولة أومالو بولاية تيزي وزو مقطوع بسبب الثلوج، وكذلك

الطريق الوطني رقم 33 بمنطقة شالي دو كاف بلدية الاسنام، والطريق

الولائي رقم 159 الرابط بين الطريق رقم 26أ وبلدية اوزلاقن مرورا

بقرية الما، وكذلك الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين تكجدة وبلدية

الاصنام بالبويرة وبلدية ايت مهدي بتيزي وزو، والطريق الوطني رقم 15

الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة على مستوى قرية عين زبدة بلدية

أغبالو على مسافة 4 كلم.

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