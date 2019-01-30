2019/01/30 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق: علاء المعموري بمتابعة وجهود حثيثة من كوادر وزارة الاتصالات للحد من ظاهرة تهريب سعات الانترنت وايقاف هدر ملايين الدولارات شهرياً، تمكنت وزارة الاتصالات اليوم الاربعاء 2019/1/30 من ايقاف التهريب عبر الكيبل الضوئي بحدود (16 لمدا ) وهذا يعني ايقاف تهريب (احد عشر مليون دولار شهريا ) !علماً ان التهريب ممتد عبر منفذ المنذرية، ويحمل اسم احدى الشركات المتعاقدة مع وزارة الاتصالات، حيث يقوم بتمرير سعات ضخمة جداً تتكون من 72 شعيرة، وقد اعلنت وزارة الاتصال بأنها ستتخذ جميع الاجراءات القانونية الحازمة بحق المهربين لحماية اقتصاد البلد وامنه المعلوماتي.وتدعو القوات الامنية والاهالي الكرام في مختلف المحافظات الى التنسيق والتعاون مع كوادر وزارة الاتصالات للسيطرة والقضاء على آفة التهريب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الاتصالات العراقية توقف عملية تهريب كبرى لسعات الانترنت في ديالى.) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الاتصالات العراقية توقف عملية تهريب كبرى لسعات الانترنت في ديالى.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).