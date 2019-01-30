وفد كوردي رفيع يزور بغداد

2019/01/30 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان سفين دزيي، اليوم الاربعاء، ان هناك تبادلا لزيارات الوفود بين بغداد واربيل ، مؤكدا زيارة وفد كوردي الى بغداد للتباحث حول الكمارك الاسبوع الماضي، وان وفدا رفيعا من الاقليم سيزور بغداد الاسبوع المقبل.

وبشأن قانون الموازنة قال دزيي خلال مؤتمر صحفي، انه بعد اقرار الموازنة العراقية العامة من قبل مجلس النواب، فان على وزارة المالية الاتحادية اصدار عدد من التعليمات.

واعلن عن ترحيب الاقليم بهذه الخطوة، مع ان من المحتمل ان القانون لا يتضمن جميع مطالب الاقليم، الا انه باعث على الامل الى حد ما، معربا عن الامل باصدار قرار لخدمة لمصالح الناس وفقا التعليمات.

وبشأن الاوضاع الاقتصادية لاقليم كوردستان، اوضح دزيي انه يعيد ما صرح به من ان الاقليم اجتاز اربع سنوات صعبة، وقامت حكومة الاقليم العام الماضي باعادة النظر بنظام الادخار، وتم دفع مستحقات المقاولين وحدثت حركة في السوق، مبينا ان هذا كله باعث على الامل وفي الوقت نفسه يقوي من ثقة المجتمع الدولي بالنسبة لاستقرار الاوضاع في اقليم كوردستان.

وبشأن العلاقات بين الاقليم وبغداد، ذكر دزيي ان هناك تبادلا لزيارات الوفود والاسبوع الماضي شهد زيارة وفد من بغداد الى الاقليم، كاشفا عن ان وفدا رفيعا من الاقليم سيزور بغداد الاسبوع المقبل.

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