2019/01/30 | 23:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بتوقيت العاصمة - ماذا تعتبر المنطقة الغربية بالنسبة للامريكان ؟ شاهد) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: EC9DhPIwH64
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بتوقيت العاصمة - ماذا تعتبر المنطقة الغربية بالنسبة للامريكان ؟ شاهد) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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