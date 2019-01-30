الشمري : منذ 2003 ونحن نرفض وجود الاحتلال الامريكي

2019/01/30 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اكد معاون الأمين العام لحركة النجباء نصر الشمري ،الأربعاء، بأن تصريحات بعض القادة العسكريين بشأن حاجتهم للوجود الاميركي غير موفقة ، مبينا بانه لا يمكن القبول بوجود قوات اجنبية تهيمن على مقدرات البلاد وتتحكم بمصيره .وقال الشمري لبرنامج المناورة الذي تبثه قناة اسيا ، ان “تصريحات بعض القادة العسكريين بشأن حاجتهم للوجود الاميركي ...

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