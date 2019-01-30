2019/01/30 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى في شهرين عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد الإفصاح عن بيانات المخزونات بالولايات المتحدة.





وتلقى الخام الدعم بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط ولكن بأقل من التقديرات، فيما انخفضت مخزونات البنزين خلال نفس الفترة.





كما أعلن وزير الطاقة الروسي أن موسكو خفضت إنتاجها النفطي بمقدار 50 ألف برميل يومياً خلال يناير مقارنة بمستويات أكتوبر الماضي، مشيراً إلى أنه يتوقع تسريع وتيرة خفض الإنتاج في الشهر القادم حيث بموجب اتفاقها مع أوبك.





وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط قد اتفقت مع حلفائها على خفض إنتاج الخام بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً بداية من يناير الجاري.





وفي سياق منفصل أعلنت الولايات المتحدة في الأسبوع الجاري تطبيق عقوبات ضد شركة النفط الوطنية في فنزويلا "بي.دي.في.سي.أيه"؛ وذلك بهدف زيادة الضغط على الرئيس نيكولاس مادورو ونقل السلطة إلى "خوان جوايدو" الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد.





وعند التسوية، زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنسبة 1.7% إلى 54.23 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ جلسة 21 نوفمبر الماضي.





وبحلول الساعة 7:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس بنحو 0.6% إلى 61.69 دولار للبرميل.





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