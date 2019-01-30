2019/01/30 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: وسعت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسبها تعاملات اليوم الأربعاء، ليربح "داو جونز" نحو 450 نقطة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب نتائج الأعمال القوية.





وتلقت الأسهم الأمريكية الدعم بعد قرار الفيدرالي بتثبيت معدل الفائدة وفقاً للتوقعات، وإشارته إلى أنه سيكون صبوراً بشأن عمليات الزيادة في العام الجاري.





وكان قطاعا التكنولوجيا والسلع الكمالية الأفضل أداءً في "وول ستريت"، كما قاد سهما "بوينج" و"آبل" مكاسب المؤشر الصناعي "داو جونز".





وتراجعت أرباح وإيرادات "آبل" في الربع المالي الأول من عام 2019 لكن الهبوط جاء بأقل من التوقعات، ليصعد السهم بنحو 4.8%.





كما ارتفع سهم "بوينج" بأكثر من 6% بعد أن تجاوزت الشركة توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات.





وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن إضافة القطاع الخاص الأمريكي نحو 213 ألف وظيفة في يناير بأكثر من التوقعات، فيما تراجعت مبيعات المنازل قيد الانتظار بالولايات المتحدة لأدنى مستوى بـ5 سنوات.





وبحلول الساعة 7:20 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع "داو جونز" بنسبة 1.8% إلى 25029 نقطة، ليربح 449.3 نقطة.





كما ارتفع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.6% مسجلاً 2682.5 نقطة، وزاد "ناسداك" بنحو 2% إلى 7171.8 نقطة.





وخلال الفترة ذاتها، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.3% إلى 95.499.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محدث.. "داو جونز" يوسع مكاسبه لـ450 نقطة بعد قرار الفيدرالي) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محدث.. "داو جونز" يوسع مكاسبه لـ450 نقطة بعد قرار الفيدرالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).