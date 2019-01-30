محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للهبوط بعد بيان الفيدرالي

2019/01/30 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تحول الدولار الأمريكي للهبوط الملحوظ أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد نبرة حذرة لبنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن وتيرة رفع معدل الفائدة.





وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي تثبيت معدل الفائدة دون تغيير في اجتماعه اليوم، مشيراً إلى أنه سينتهج "الصبر" بشأن تشديد السياسة النقدية في الفترة المقبلة.





وبحلول الساعة 7:16 مساءً بتوقيت جرينتش هبط الدولار أمام اليورو بنسبة 0.4% لترتفع العملة الأوروبية الموحدة عند 1.1474 دولار.





كما تراجع الدولار أمام الين بنحو 0.2% إلى 109.18 ين، وهبط مقابل الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3% إلى 1.3109 دولار.





وتهاوت العملة الأمريكية أمام الدولار الأسترالي بنحو 1.3% ليسجل الأخير مستوى 0.7250 دولار، كما انخفضت مقابل نظيرتها الكندية بنحو 0.9% إلى 1.3135 دولار.





وخلال تلك الفترة انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.3% عند 95.543.





وينتظر المستثمرون نتائج المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي تنطلق اليوم وعلى مدار يومين، وسط آمال أن تسعى تلك المباحثات إلى تهدئة الصراع التجاري الدائر بينهما.





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