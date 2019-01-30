2019/01/30 | 23:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصعب صلاح تابعوه على تويتر أصبح نادي تشيلسي الإنجليزي أكثر فريق في الدوريات الخمس الكبرى تسديدًا للكرات في القائمين أو العارضة بواقع 18 كرة.تشيلسي سدد 17 كرة بين القائمين والعارضة خلال الموسم الجاري وبعد مرور 5 دقائق فقط أمام بورتموث أضاف كرة جديدة.

ويعد نابولي ثاني أكثر فريق في الدوريات الخمس الكبرى ضربًا للقائمين والعارضة بواقع 17 مرة يليه ريال مدريد وبرشلونة وهوفنهايم وإشبيلية بواقع 13 مرة.

لا أحد ينسي وبالتأكيد من لعبت بقميص ناديهم 👏💢 جمهور نانت الفرنسي قبل مباراة سانت إيتيان دعمًا للاعبهم إيميليانو سالا🙌#PrayForSala pic.twitter.com/0kwtJiDDlm— جول العربي - Goal (@GoalAR) January 30, 2019تشيلسي يحتل المركز الرابع في البريميرليج وسجل 40 هدفًا في 23 مباراة واستقبل 19 فقط.جيرو يرفض الصين وسط ترحيب ليونويمتلك البلوز 47 نقطة بفارق 15 نقطة عن المتصدر ليفربول.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حتى القائم يعاند - تشيلسي الأكثر تسديدًا على العارضة في أوروبا) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حتى القائم يعاند - تشيلسي الأكثر تسديدًا على العارضة في أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).