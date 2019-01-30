وزير المالية يستقبل السفير الاميركي ويؤكد على اهمية تعزيز العلاقات بين البلدين

2019/01/30 | 23:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلاستقبل نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية، فؤاد حسين، اليوم الاربعاء، السفير الاميركي في بغداد، دوغلاس سيليمان.وذكر المكتب الإعلامي لوزير المالية، في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، ان " حسين استقبل اليوم في مكتبه ببغداد سفير الولايات المتحدة الاميركية في بغداد، دوغلاس سيليمان، بمناسبة انتهاء مهام عمله".واكد فؤاد حسين خلال اللقاء، بحسب البيان على "اهمية تعزيز العلاقات بين البلدين والتي كان لسيليمان دور مهم في تعزيزها وتطويرها"، معبراً في الوقت ذاته عن "تقديره وشكره للجهود التي بذلها السفير اثناء فترة عمله في بغداد".وبحسب البيان، اشار سيليمان الى "اعتزازه بالعمل في العراق كرئيس للبعثة الدبلوماسية، وانه متفائل بمستقبل افضل لابناءه من خلال الحكومة الجديدة وبرنامجها الواعد في اعادة الاعمار والبناء وتقديم الخدمات وتطوير الاقتصاد".

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