ما حقيقة تقديم مليون يورو لميمي ؟ عضو في نادي الشرطة يكشف

2019/01/30 | 23:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية اكد اليوم عضو الهيئة الادارية لنادي الشرطة عدي الربيعي ، ان ادارة القيثارة رفضت كل العروض المقدمة لمهاجم الفريق والمنتخب الوطني مهند علي بسبب “قلة المبالغ المقدمة للتعاقد مع اللاعب” .وكشف الربيعي ، “اجتمعت ادارة نادي الشرطة اليوم لاتخاذ قرار بخصوص العروض المقدمة للنادي للتعاقد مع ميمي ، وتم خلال …

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