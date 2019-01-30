قرقاش: التحالف مستعد لاستخدام قوة محسوبة بدقة لدعم اتفاق سلام في الحديدة

2019/01/30 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إن التحالف بقيادة السعودية مستعد لاستخدام “قوة محسوبة بدقة” لدفع حركة الحوثي المتحالفة مع إيران للانسحاب من مدينة الحديدة الساحلية باليمن بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة.

وقال قرقاش إن التحالف قصف 10 معسكرات تدريب للحوثيين خارج محافظة الحديدة اليوم الأربعاء.

وأضاف في تغريدة على تويتر “التحالف مستعد لاستخدام قوة محسوبة بدقة لدفع الحوثيين للالتزام باتفاق ستوكهولم”.

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