تزايد الإقبال على السباق الرئاسي بالجزائر.. وعدد قياسي للمرشحين

2019/01/30 | 23:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على مدار 20 سنة حكم عبد العزيز بوتفليقة للجزائر لم يستطع أحد أن يزيحه عن كرسي الرئاسة، اليوم بوتفليقة لم يعلن بشكل رسمي الترشح لانتخابات أبريل المقبل.

لكن اختياره من قبل الحزب الحاكم كمرشحه الأوحد للاستحقاق الرئاسي يجعل الولاية الخامسة لساكن قصر المرادية أقرب إلى التحقق.

الإعلان طرح تساؤلات عدة حول حظوظ بقية المرشحين للانتخابات أمام بوتفليقة، أكثر من 150 شخصا بدأوا في جمع التوقيعات اللازمة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية بينهم شخصيات سياسية وعسكرية وازنة.

كشفت وزارة الداخلية الجزائرية عن ارتفاع حصيلة المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل/نيسان المقبل إلى 153 مرشحاً، واصفة تزايد الاقبال على السباق الرئاسي بالمؤشر الإيجابي.

وكان المجلس الدستوري أعلن في وقت سابق أن آخر موعد لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية لدى المجلس سيكون يوم 3 مارس القادم.

وقال جمال طالب الكاتب والمحلل السياسي الجزائري، إن المشهد الانتخابي مكرر بلا جديد بعد إعلان ترشح بوتفليقة للرئاسة، ولم يتغير شئ، واصفا ذلك بأنها توابل جديدة لطبخة قديمه، نفس المناورات والغموض، وكما حدث في انتخابات عام 2014 تتحكم موازين قوى في اختيار المرشح.

وأضاف، كل المؤشرات تقول أننا بصدد ولاية خامسة لبوتفليقة، فقبل القانوني جمعت التوقيعات، وظهرت شخصيات وأحزاب تعلن عن ترشحه حتى قبل أن يعلن هو بنفسه، ومن ثم نحن أمام نفس السيناريو ولكن بمتغيرات بسيطة.

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