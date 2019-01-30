2019/01/30 | 23:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف العربي يعلن استهداف معسكرات ومخازن أسلحة للحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف العربي يعلن استهداف معسكرات ومخازن أسلحة للحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).