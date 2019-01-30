وفد كردي رفيع يزور بغداد الأسبوع المُقبل

2019/01/30 | 23:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان سفين دزيي، اليوم الأربعاء، أنه هناك تبادلًا لزيارات الوفود بين بغداد وأربيل، مؤكدًا زيارة وفد كردي إلى بغداد للتباحث حول الكمارك الأسبوع الماضي، وأن وفدًا رفيعًا من الإقليم سيزور بغداد الأسبوع المقبل.

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