2019/01/30 | 23:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتحام موكب ترامب وجرح أحد حراسه في واشنطن

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