اللواء 19 يدمر نفقا لـ

2019/01/30 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمرت قوات اللواء 19 في الحشد الشعبي، الأربعاء، نفقا لتنظيم "داعش" الإرهابي غرب الأنبار.وقال موفدنا، إن قوة من اللواء 19 في الحشد الشعبي عثرت خلال عملية امنية على نفق لـ"داعش" غرب الانبار يمتد لـ٢٠٠ متر ويحتوي على غرفة للاستراحة ومستودع يستخدمه "الدواعش" للتخفي.وأضاف أنه تم تدميره وتأمين منطقة العمليات المستهدفة.

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