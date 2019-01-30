2019/01/30 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب الامين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الاربعاء، بضرورة ان تكون المنافع والتسهيلات التي تقدمها الحكومة العراقية للمملكة الاردنية على اساس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ الامين قيس الخزعلي: التسهيلات التي تقدمها الحكومة العراقية للمملكة الاردنية يجب ان تكون على اساس المنافع المتبادلة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخ الامين قيس الخزعلي: التسهيلات التي تقدمها الحكومة العراقية للمملكة الاردنية يجب ان تكون على اساس المنافع المتبادلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).