2019/01/31 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسجل لودوفيك أجورك (49) والجنوب افريقي ليبو موثيبا (55 و60) أهداف ستراسبورغ، والسنغالي يونس سنخاري (14) وجيمي بريان (82) هدفي بوردو.وتأهل ستراسبورغ لأول مرة منذ 2005 الى المباراة النهائية لكأس الرابطة المقررة في 30 آذار/مارس على ملعب بيار موروا في مدينة ليل، لملاقاة غانغان.وتأهل غانغان صاحب المركز الأخير في الدوري الى النهائي على حساب موناكو بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما 2-2 في أول لقاء بقيادة المدرب العائد للإشراف على نادي الإمارة البرتغالي ليوناردو جارديم خلفا لتييري هنري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ستراسبورغ إلى نهائي كأس الرابطة) نشر أولاً على موقع (بي ان سبورت) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ستراسبورغ إلى نهائي كأس الرابطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي ان سبورت).