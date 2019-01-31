موعد البث المباشر لمباراة ليفربول وليستر سيتي

2019/01/31 | 00:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباراة ليفربول وليستر سيتي مباشرالبث المباشر لمباراة ليفربول وليستر سيتيمشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي على الانترنتنهاية الشوط الأولالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ..ليستر ظل محتفظاً بقدرته على تهديد مرمى ليفربول، أفضل لاعبي الفريق ماديسون لعب كرة عرضية أخرجها بصعوبة دفاع الريدز فوصلت إلى تشايلويل الذي أعادها برأسه إلى منطقة جزاء ليفربول مجدداً فوصلت للمدافع الدولي هاري ماغوير الذي لم يجد أي صعوبة في إسكانها الشباك قبل نهاية الشوط الأول بلحظات.الدقيقة 38 - خطورة ليفربول تزداد في وضعية الهجمات المرتدة خاصة مع وجود شاكيري الذي مرر لصلاح كرة بالغة الدقة فاستقبلها الأخير بمهارة وتوغل داخل منطقة جزاء الضيوف ثم حاول المرور إلا أنه تعرض لالتحام قوي أدى لسقوط نجم مصر غير أن حكم اللقاء مارتن أتكينسون أمر باستئناف اللعب.الدقيقة 25 - عكس اتجاه اللعب تماماً ليستر كاد أن يدرك التعادل بسبب خطأ الحارس أليسون في لعب الكرة فذهبت إلى مارك ألبرايتون الذي مرر كرة عرضية ارتقى لها جيمس ماديسون وأدركها برأسه إلا أن كرته تهادت إلى خارج الملعب بغرابة.الدقيقة 24 - سيطرة ليفربول تتواصل والاختراق مستمر من الجانب الأيمن، صلاح يواصل إهداء التمريرات البينية الرائعة للاعبي الريدز كاد من إحداها أن ينفرد شاكيري إلا أن حارس ليستر كان الأقرب للكرة.الدقيقة 6 - انطلاقة ليفربول القوية تستمر وسط ارتباك واضح من مدافعي ليستر، صلاح مرر كرة عرضية لفيرمينو الذي سددها أرضية زاحفة مستغلاً أرضية الملعب المتأثرة بالأمطار الشديدة، فذهبت كرته صوب المرمى أخرجها شمايكل بصعوبة إلى ركلة ركنية.الدقيقة 3 - انطلاقة نارية لليفربول الباحث عن تعزيز صدارته والابتعاد بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي، الاسكتلندي أندري روبرتسون مرر كرة أرضية "فوتها " البرازيلي روبرتو فيرمينو فوصلت لساديو ماني الذي سددها مباشرة في المرمى سكنت شباك الحارس كاسبر شمايكل معلنة أول أهداف اللقاء.الدقيقة الأولى ..انطلاق المباراةتشكيلة ليفربول

🔴 TEAM NEWS 🔴Our line-up for #LIVLEI...



https://t.co/xFXKNQmQ1E

— Liverpool FC (@LFC) January 30, 2019

تشكيلة ليستر سيتي

The Foxes team to face Liverpool at Anfield 👥#LivLei pic.twitter.com/qrUbOw06sr

— Leicester City (@LCFC) January 30, 2019

حديث ما قبل المباراةيستهدف ليفربول الاستمرار في تحقيق الانتصارات عندما يستضيف العنيد ليستر سيتي في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز.مباراة ليفربول وليستر سيتي تتابعونها الأربعاء على قناة beIN SPORTS HD2 في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.مباراة ليفربول وليستر سيتي تتابعونها بتعليق الزميل علي محمد علي.كما يمكنكم متابعة المواجهة المرتقبة بين ليفربول وليستر سيتي على الانترنت وبجودة عالية من خلال beIN CONNECT.للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة، وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موعد البث المباشر لمباراة ليفربول وليستر سيتي) نشر أولاً على موقع (بي ان سبورت) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موعد البث المباشر لمباراة ليفربول وليستر سيتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي ان سبورت).