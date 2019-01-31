2019/01/31 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال رئيس الوزراء الإيطالي إن اقتصاد روما من المحتمل أن ينكمش خلال الربع الرابع من العام الماضي، مما قد يدفع إيطاليا إلى الركود.





وذكر "جوسيبي كونتي" خلال حدث في ميلانو، اليوم الأربعاء: "أتوقع مزيداً من الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع"، وفقاً لوكالة "بلومبرج".





وأضاف "كونتي": "يخبرنا المحللون أننا سوف نعاني بعض الشيء في بداية هذا العام ولكن جميع المقومات موجودة للتعافي في النصف الثاني"، متوقعاً انكماشًا بنسبة 0.1% في الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر.





ومن المقرر أن يعلن مكتب الإحصاءات الوطني في إيطاليا بيانات النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير من 2018 غداً الخميس.





وفي تصريحات سابقة له، توقع رئيس الوزراء الإيطالي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5% في العام الجاري.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الحكومة الإيطالية: اقتصاد روما قد يشهد ركود) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الحكومة الإيطالية: اقتصاد روما قد يشهد ركود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).