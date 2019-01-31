رئيس الفيدرالي: إمكانية زيادة معدلات الفائدة ضعفت نوعاً ما

2019/01/31 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي إن البنك غيّر نظرته المستقبلية بشأن زيادة معدلات الفائدة، مضيفاً إلى أن الاعتبارات السياسية ليس لها علاقة بقراراته.





وأضاف جيروم باول في مؤتمر صحفي عقب بيان السياسة النقدية، اليوم الأربعاء، أن موضوع رفع معدلات الفائدة قد ضعف بعض الشئ.





وقرر الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من اليوم، الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 2.25% إلى 2.50%.





وأشار رئيس الفيدرالى إلى أنه البنك سوف يحتاج إلى رؤية ضرورة لمزيد من رفع معدلات الفائدة، مضيفاً أن التضخم سيكون عاملاً أساسياً في ذلك.





وتعتبر تصريحات باول تغييراً في لهجة الفيدرالي الذي كان يرى أنه سيقوم برفع معدلات الفائدة مرتين خلال العام الجاري.





وأوضح باول أن الفيدرالي لم يغير مساره بشأن زيادة معدلات الفائدة استجابةً لطلب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





وكان الرئيس الأمريكي قد هاجم الفيدرالي مراراً بسبب رفع معدلات الفائدة، مشيراً إلى أن ذلك ينعكس سلباً على الاقتصاد.





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