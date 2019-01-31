نيجيرفان البارزاني يبحث آخر المستجدات والحوار بين أربيل وبغداد مع وفد من البنك الدولي

2019/01/31 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو -أربيلإجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، مساء اليوم الأربعاء، مع وفدٍ من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية IFC برئاسة مرزة حسن، المدير التنفيذي وعميد مجلس جمعية البنك الدولي، وتم بحث آخر المستجدات والحوار بين أربيل وبغداد ومسألة قانون الموازنة.

جاء ذلك في بيان لحكومة إقليم كوردستان، والتي تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، حيث أشار بأن "الوفد الضيف قد عبر خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان، قوباد الطالباني، عن سروره لزيارة اقليم كوردستان، وبارك لحكومة اقليم كوردستان تعاملها الناجح مع أزمات السنوات الأخيرة التي تشير الدلائل حالياً إلى المضي نحو أوضاع أحسن، وأبدى الوفد الاستعداد لمعاونة اقليم كوردستان في مجال الإصلاحات الإدارية وتطوير القطاعات الإدارية والاقتصادية وتمويل مشاريع البنى التحتية الاقتصادية.



"وأضاف البيان، بأن "منسق مؤسسة التمويل الدولية IFC قد تحدث عن الدعم لحكومة إقليم كوردستان ومشاريعها الستراتيجية التي يتم تمويل بعضها من جانب المؤسسة وينفذها القطاع الخاص، وعبر عن الاستعداد لتمويل مشاريع أخرى للقطاع الخاص في المستقبل بهدف إنعاش البنية التحتية، وأكد على أهمية القطاع الخاص في تطوير الاقتصاد ودعم حكومة اقليم كوردستان للقطاع الخاص، وأبدى دعمه لسياسة حكومة الإقليم هذه".من جانبه، أشاد رئيس وزراء اقليم كوردستان بهذه الزيارة بحسب البيان، مؤكداً على ان "حكومة إقليم كوردستان ترى في إطار سياستها الاقتصادية ضرورة أن يكون للقطاع الخاص دور مشهود وأن هذا القطاع هو الذي يستطيع أن يكون المحرك لاقتصاد قوي، وأن حكومة اقليم كوردستان تقدم كل التسهيلات للقطاع الخاص في هذا المجال، وتسعى لمواصلة إصلاحاتها بغية تحسين الأداء الحكومي والأوضاع المعيشية للمواطنين واستقدام الاستثمارات الأجنبية إلى إقليم كوردستان".وأردف البيان، بأنه" تم خلال الإجتماع التطرق إلى الأوضاع الاقتصادية وآخر المستجدات والحوار بين أربيل وبغداد ومسألة قانون الموازنة".

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