ترامب لأعضاء الكونجرس: لا تضيعوا الوقت.. الجدار يحتاج لاتفاق

2019/01/31 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعضاء الكونجرس لمناقشة تمويل الجدار العازل مع المكسيك من أجل التوصل لاتفاق قبل الموعد النهائي في منتصف فبراير.





ويواجه المفاوضون في الكونجرس يوم 15 فبراير موعداً نهائياً للاتفاق على التمويل الحكومي حتى 30 سبتمبر، في ظل تهديد الرئيس الأمريكي بإعادة إغلاق الحكومة مجدداً.





وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة له عبر "تويتر"، اليوم الأربعاء: "إذا كانت لجنة الجمهوريين والديمقراطيين الذين يجتمعون اليوم بشأن أمن الحدود لا يناقشون أو يفكرون في جدار أو حاجز فإنهم يضيعون وقتهم".





وكانت الحكومة الأمريكية قد تعرضت لإغلاق جزئي هو الأطول في التاريخ، في ظل رغبة ترامب بالحصول على تمويل بقيمة 5.7 مليار دولار لبناء الجدار لكن الديمقراطيين يعارضون ذلك.





وكان الرئيس الأمريكي قد هدد بإعلان حالة طوارئ وطنية حال عدم موافقة الديمقراطيين على تمويل الجدار العازل مع المكسيك.





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