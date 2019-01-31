2019/01/31 | 00:11

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طائرة ملك اسبانيا تستعد لمغادرة بغداد وفوقها العلم العراقي الرسمي

يتبع ..

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاربعاء (30 كانون الثاني 2019)، أن العراق خاض حرباً مدمرة مع داعش نيابة عن العالم أدت إلى انهيار بناه التحتية والمجتمع الدولي مطالب بدعمه.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقته (بغدا

بغداد اليوم- كردستان

طالب مستشار برلمان اقليم كردستان، طارق جوهر، الأربعاء (30 كانون الثاني 2019)، البرلمان العراقي بالضغط على الحكومة الاتحادية لإخراج كافة القوات الاجنبية المنتشرة في الإقليم، باستثناء الاميركية منها.

وقال جوهر في حديث لـ (بغد

بغداد اليوم- متابعة

أكد عضو البرلمان عن كتلة "سائرون"، برهان المعموري، الأربعاء (30 كانون الثاني 2019)، توجه الكتل السياسية لإكمال الكابينة الوزارية، بالإضافة الى الهيئات والوكالات، في الفصل التشريعي الثاني من الدورة التشريعية الحا

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