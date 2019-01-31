2019/01/31 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسم تقرير غربي سيناريو مرعبًا ينتظر منطقة الشرق الأوسط، في حال فشل خطة السلام التي سيقدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير بريطاني يرسم سيناريو مرعبًا في الشرق الأوسط حال فشل خطة ترامب للسلام) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير بريطاني يرسم سيناريو مرعبًا في الشرق الأوسط حال فشل خطة ترامب للسلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).